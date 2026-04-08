"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в первом финальном матче Кубка России

"Динамо" и "Краснодар" в Москве сыграли вничью в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России - 0:0.
Фото: ФК "Краснодар"
В концовке хозяева были близки к победе: Константин Тюкавин отправил мяч в сетку на 90+7-й минуте, однако взятие ворот отменили из-за положения вне игры.

Отметим, что в компенсированное время "Краснодар" остался в меньшинстве - вторую жёлтую получил Александр Черников.

Ответная встреча состоится 5 мая в Краснодаре.

Кубок России

Путь РПЛ. Финал. Первый матч

"Динамо": Лунёв, Маричаль, Рикардо, Фернандес (Скопинцев, 45), Касерес, Рубенс (Маринкин, 61), Фомин, Гладышев (Миранчук, 46), Бителло (Артур Гомес, 82), Нгамалё, Тюкавин.

"Краснодар": Агкацев, Пальцев (Гонсалес, 46), Жубал, Тормена (Диего Коста, 46), Оласа (Хмарин, 55), Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Боселли (Гусейнов, 85), Мозес (Кордоба, 46).

Предупреждения: Оласа, 17, Касерес, 26, Черников, 28, Пальцев, 44, Нгамалё, 52, Миранчук, 71.

Удаление: Черников, 90+1.

