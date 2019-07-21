Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал спасение Игоря Акинфеева на последних минутах игры с "Оренбургом" (2:1):
– Никола, первый гол сезона и первая победа! Твои эмоции.
– Мы знали, что это очень важный матч, потому что в первом туре проиграли. Мы много обсуждали нашу игру: на тренировках, в раздевалке… Говорили о том, что нужно поменять. И сегодня одержали заслуженную победу.
– Именно твой гол вскрыл эту игру. Показалось, что это не был удар наудачу: ты попал именно туда, куда хотел…
– Мы обсуждали это с тренером. Он сказал мне, где я должен получать мяч и попросил идти в обводку, потому что это может изменить игру. Я старался выполнять эти указания. Рад, что забил первый гол сезона для ЦСКА. Надеюсь, их будет еще много!
– Какие мысли пронеслись в голове в тот момент, когда Игорь Акинфеев спас на последних минутах?
– Была передача в штрафную, и я увидел, что мяч летит прямо на того парня. Подумал: "Нет! Опять это случится с нами!" (улыбается) Ведь мы столько уже напропускали в последние минуты… И тут Игорь делает сумасшедший сэйв! Эмоций было много, но я был скорее зол, потому что мы не должны были позволить даже подать, не то что пробить, - сказал Никола пресс-службе "армейского" клуба.
Влашич - об игре с "Оренбургом": подумал, опять это случится, но Акинфеев сделал сумасшедший сейв
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