Карседо прокомментировал победу "Спартака" над "Зенитом"

Хуан Карседо прокомментировал победу "Спартака" над "Зенитом" в Кубке России (0:0, 7:6 пен.) и отметил характер своей команды.
Фото: ФК "Спартак"
Наставник подчеркнул, что в равной игре ключевым фактором стала вера в собственные силы.

- Матч был равным, но сумели проявить характер. У этой команды все есть, ей нужно верить в себя. Что касается серии пенальти, то прежде всего надо было решить, кто будет исполнять пенальти. Это большая ответственность.

Пытался вселить в команду веру. Мы показывали своей игрой, что нам все по силам. Команда выходила на серию с уверенностью, что мы можем пройти дальше, - цитирует Карседо "Матч ТВ".

Команды не смогли открыть счёт в основное время. Ещё до перерыва Эсекьель Барко упустил шанс вывести "Спартак" вперёд, не реализовав пенальти. В серии 11-метровых красно-белые оказались точнее - 7:6.

Благодаря этой победе спартаковцы вышли в финал Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.

