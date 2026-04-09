Карседо прокомментировал победу "Спартака" над "Зенитом"

- Матч был равным, но сумели проявить характер. У этой команды все есть, ей нужно верить в себя. Что касается серии пенальти, то прежде всего надо было решить, кто будет исполнять пенальти. Это большая ответственность.
Пытался вселить в команду веру. Мы показывали своей игрой, что нам все по силам. Команда выходила на серию с уверенностью, что мы можем пройти дальше, - цитирует Карседо "Матч ТВ".
Команды не смогли открыть счёт в основное время. Ещё до перерыва Эсекьель Барко упустил шанс вывести "Спартак" вперёд, не реализовав пенальти. В серии 11-метровых красно-белые оказались точнее - 7:6.
Благодаря этой победе спартаковцы вышли в финал Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.