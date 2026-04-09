Легионер "Зенита": я горд защищать цвета главного клуба России

- Я горд защищать цвета главного клуба России, тем более делать это на протяжении столь долгого времени. В "Зените" к игрокам и результатам команды предъявляются самые высокие требования, и соответствовать им - честь для меня, - передаёт слова игрока сайт "Зенита".
Колумбиец выступает за петербургский клуб с 2019 года. За это время он стал шестикратным чемпионом России.
"Зенит" с 51 очком в активе идёт на второй строчке в чемпионате России, отставая на одно очко от "Краснодара". В следующем туре команды проведут очный матч, игра запланирована на 12 апреля.