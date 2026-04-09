Помазун рассказал, обсуждался ли заранее его выход на замену в матче с "Зенитом"

Голкипер "Спартака" Илья Помазун высказался о выходе на замену во встрече Кубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Помазуна, в конце матча тренер сказал, что нужно выйти на замену, но заранее это не обсуждалось.

- В конце матча тренер сказал, что надо выходить. Заранее не обсуждали. Вышел — и всё. Я понимал, что такая ситуация может быть и был готов.

К пенальти готовился. Мы всей вратарской бригадой перед игрой сидели и готовились долгое время, разбирали каждого пенальтиста, - приводит слова Помазуна "РБ Спорт".

В полуфинале Пути регионов Кубка России московский "Спартак" одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 (7:6 - пен.). В конце второго тайма красно-белые произвели замену - вместо Александра Максименко в воротах появился Илья Помазун. В серии послематчевых пенальти голкипер отразил удар Андрея Мостового и Даниила Кондакова, в составе красно-белых свой удар не реализовал Манфред Угальде.

В финале нижней сетки турнира команда Хуана Карседо сыграет с ЦСКА, который является действующим обладателем трофея.

