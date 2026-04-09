По данным телеграм-канала "МЯЧ RU", клуб уже ведёт переговоры с полузащитником о новом соглашении. Речь идёт о контракте ещё на один сезон. Петербуржцы готовы сохранить игрока в составе и предлагают ему около 800 тысяч евро в год с учётом бонусов.
Ерохин выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
"Зенит" принял решение по Ерохину - источник
"Зенит" планирует продлить сотрудничество с Александром Ерохиным.
Фото: ФК "Зенит"