Источник: Буффон мог перейти в "Локомотив"

Betting Insider сообщает, что итальянского вратаря предлагали подписать московскому клубу.По информации источник, агенты связывались с "железнодорожниками", когда ещё не было объявлено о продлении контракта с Гильерме, а Буффон только вернулся в "Ювентус".Марко Траббук, который принимал участие в обсуждении, якобы подтвердил эту информацию.На данный момент, Буффон имеет контракт с "Юве" (оклад 1,5 млн евро). "Локомотив" же переподписал соглашение с Гильерме, который получил зарплату в 2,4 миллиона.