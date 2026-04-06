Счёт был открыт уже на четвёртой минуте: Бремер отличился после стандарта. Вскоре преимущество хозяев увеличил Уэстон Маккенни, точно завершив атаку на 17-й минуте.
Во втором тайме гости получили шанс вернуться в игру, однако Аарон Мартин не реализовал пенальти на 75-й минуте.
После этой победы туринский клуб набрал 57 очков и идёт на пятой строчке. "Дженоа" с 33 баллами остаётся на 14-й позиции.
"Ювентус" уверенно обыграл "Дженоа" в Серии А
"Ювентус" уверенно разобрался с "Дженоа" в матче 31-го тура Серии А, забив оба мяча ещё в первом тайме - 2:0.
Фото: Football Italia