"Ювентус" уверенно обыграл "Дженоа" в Серии А

"Ювентус" уверенно разобрался с "Дженоа" в матче 31-го тура Серии А, забив оба мяча ещё в первом тайме - 2:0.

Фото: Football Italia

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте: Бремер отличился после стандарта. Вскоре преимущество хозяев увеличил Уэстон Маккенни, точно завершив атаку на 17-й минуте.



Во втором тайме гости получили шанс вернуться в игру, однако Аарон Мартин не реализовал пенальти на 75-й минуте.



После этой победы туринский клуб набрал 57 очков и идёт на пятой строчке. "Дженоа" с 33 баллами остаётся на 14-й позиции.

