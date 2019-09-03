Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников призвал тренеров российских команд не давать комментариев по поводу работы арбитров на матчах.
"Некоторые тренеры дают оценку судейству. В этом ничего страшного нет, но иногда они некорректные. Мы призываем тренеров воздерживаться от комментариев по судейству, хотя бы после матчей, когда они на эмоциях. В европейском футболе вообще запрещено говорить об этом.
Мы понимаем, что назрели перемены. Ведется работа по системному изменению в судействе. Выявим причины и поймем, как системно поменять работу", - цитирует Мельникова Sprot24.ru.
Директор по коммуникациям РФС: мы призываем тренеров воздерживаться от комментариев по судейству
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