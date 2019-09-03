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Директор по коммуникациям РФС: мы призываем тренеров воздерживаться от комментариев по судейству

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников призвал тренеров российских команд не давать комментариев по поводу работы арбитров на матчах.

"Некоторые тренеры дают оценку судейству. В этом ничего страшного нет, но иногда они некорректные. Мы призываем тренеров воздерживаться от комментариев по судейству, хотя бы после матчей, когда они на эмоциях. В европейском футболе вообще запрещено говорить об этом.

Мы понимаем, что назрели перемены. Ведется работа по системному изменению в судействе. Выявим причины и поймем, как системно поменять работу", - цитирует Мельникова Sprot24.ru.


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