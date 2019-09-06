Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об УДО, они выйдут на свободу 17 сентября.
"Хорошо, что их освободили. Кокорин точно продолжит в "Зените", а что насчет Мамаева, то тут зависит от его запросов — может продолжить в такой команде, как "Ростов". Они же тоже там взяли Еременко. А у Мамаева все же возраст, 31 год скоро, и ему будет немножко сложнее. А с Кокориным все в порядке. Но все зависит от мотивации. Если бы я был руководителем "Зенита", то прописал бы, чтобы у Кокорина была ступенчатая зарплата — когда станет основным игроком, тогда к нему вернется та же зарплата. Все зависит от менталитета футболиста. Если Кокорин захочет показать, что еще не все потеряно, и докажет, что он топовый футболист, — может быть, и получится. Я думаю, для Кокорина это была наука. Надеюсь, он соскучился и по семье, и по футболу, и всю свою энергию отдаст на это.
По поводу моих слов, что Мамаев практически закончил с футболом. В Европе — это было бы так. А в России многие клубы не смотрят ни на какие моральные аспекты, поэтому будет то, что будет. Некоторые клубы могут захотеть сделать на этом себе пиар-компанию, чем Мамаев и воспользуется, если не дурак. Вот и все. Мамаев тоже парень с характером, и он тоже захочет показать тому же "Краснодару", что зря расторгли контракт с ним. Но "Краснодар" расторг с ним контракт по этическим соображениям. В принципе, считаю это правильным. Каждый может ошибиться. Но "Краснодар" ставит в первую очередь воспитание молодежи, поэтому здесь все понятно. Как я сказал, в Европе у них обоих бы вообще закончилась карьера. Учитывая, что взяли даже Еременко, то ожидаю Мамаева в "Ростове". Не удивлюсь, если он окажется там", - цитирует Селюка Sport24.
Дмитрий Селюк: ожидаю Мамаева в "Ростове"
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