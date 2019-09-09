Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов, завершивший карьеру игрока, рассказал, не скучает ли по футболу.
"Это не профессиональный уровень. Не вижу ничего плохого в том, чтобы один раз в неделю приехать с друзьями поиграть в футбол для здоровья. Тем более это недалеко от Москвы. Там родился Ренат Янбаев, он спрашивал, не хочу ли я поиграть. Туда же ездят Рома Павлюченко и Саша Шешуков. Может быть, у команды и есть какие-то задачи. Но нас пригласили просто поиграть. Может быть, чтобы народ пришел…
Конечно, когда на "Спартак" - "Зенит" пришел, было чувство ностальгии. По таким важным матчам скучаешь. А так в целом уже привык. Планы есть всегда. Надо чем-то заниматься. Работаю над этим.
Что это? Посмотрим. Это точно будет связано с футболом. В тренерской работе пока себя не вижу. Больше работаю в направлении спортивного менеджмента", — цитирует Самедова Рейтинг Букмекеров.
Александр Самедов: когда пришел на "Спартак" - "Зенит", было чувство ностальгии
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