Пострадавшим оказался нападающий клуба "Краснодар" Ари.
"Сотрудниками УМВД России по городу Краснодару задержан мужчина, подозреваемый в краже дорогостоящих наручных часов, принадлежащих известному футболисту.
По версии следствия, злоумышленник незаконно проник в домовладение игрока одного из футбольных клубов города Краснодара через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей. Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Краснодаре нашли злоумышленника, который украл часы у Ари на 23 млн рублей
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