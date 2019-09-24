» » Сычёв: работа в "Локо"? Я и так достаточно просился, насильно мил не будешь

Сычёв: работа в "Локо"? Я и так достаточно просился, насильно мил не будешь

Бывший нападающий московской команда Дмитрий Сычёв прокомментировал своё возможное будущее
Шарифулин Валерий / ТАСС
— Чем вас так привлекает должность спортивного директора?

— Корочка, которую я получил, дает возможность работать на должности коммерческого директора, спортивного и генерального. Но мне ближе работа "на полях" — игроки, коммуникация. У меня там больше понимания. Да и в футбол тянет: кого-то посмотреть, договориться, переговоры провести.

— Агентскую деятельность как вариант будущей работы не рассматриваете?

— В нашем футболе у агентов создан образ бандитов и рвачей – все для себя, а не для футболистов. Но есть достойные люди, которые делают много хорошего для игроков, в первую думают очередь о них, а не о деньгах. Мне бы все-таки больше хотелось работать в клубе. Хотя… кто знает, как жизнь дальше сложится.

— Ну, если ограничивать себя только "Локомотивом"…

— Сейчас это уже не так. Я понял, что насильно мил не будешь – это раз. Два – хватит тешить себя какими-то надеждами, нужно двигаться дальше. Я и так достаточно просился в клуб, это уже несерьезно. Надоело. У меня останутся приятные и теплые воспоминания о "Локо", но эту историю я уже отпустил. Буду коммуницировать с теми, кто увидит во мне интерес и перспективы для развития. А такие есть, - приводит слова игрока "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сычев Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Широков: поражение красно-белых в Уфе? Обычный «Спартак», который наблюдаю с начала сезона 3
Ибрагимович: "Золотая бутса" МЛС? Я MVP из всех MVP
Юрген Клопп: я похож на серийного убийцу, когда кричу, а Пеп всегда выглядит идеально 2
Слуцкий: в клубе огорчились, что я набрал больше подписчиков, чем "Витесс" 1
Конте - о журналистах, которые провоцируют ненависть к нему: я бы пнул их под зад
Источник: Гвардиола возглавит "Ювентус" после окончания контракта с "Манчестером" 1
Сычёв: работа в "Локо"? Я и так достаточно просился, насильно мил не будешь 4
Суд вновь не вынес решение по УДО друга Кокорина и Мамаева 2
"Спартак" отправился в Набережные Челны 10
Сычев - об условиях в Армении: главный плюс это натуральные поля хорошего качества. Я такие даже в России не везде видел 2
Букмекеры оценили шансы Заболотного и Мелкадзе выиграть бомбардирскую гонку РПЛ 2
Депутат Госдумы Лебедев прокомментировал слухи об отстранении России от ЧМ-2022
"Динамо" - юному болельщику: нам стыдно за эти слёзы, постараемся не подводить тебя 3
Эд Вудворд: инвестиции вместе с доверием Сульшеру станут основанием для успеха
Дзагоев вместе с ЦСКА отправился во Владикавказ, Акинфеев, Фернандес и Влашич - нет 2
"Манчестер Юнайтед" отчитался о рекордных доходах
Георгий Черданцев: приз Месси окончательно и бесповоротно дискредитирует награждение FIFA 24
Сычёв: Штоффельхаус спросил: так ты на моё место метишь?! Ждал, когда мне перезвонят, пока их с Геркусом не уволили 2
Владимир Стогниенко: чушь, что в редакции Okko паника и кто-то собирается уходить
Азмун вызван в сборную Ирана
Вячеслав Колосков прокомментировал угрозу неучастия сборной России на ЧМ-2022 из-за WADA 1
Михаил Вилков рассудит матч "Локомотива" и "Зенита" 34
В РФС прокомментировали информацию о возможном отстранении сборной от ЧМ-2022 из-за WADA 5
Защита обвиняемого "Спартаком" Малосолова приобщит к делу лингвистическую экспертизу
Тренер молодежки ЦСКА: Карпов ни в чём не уступил Ари и Вандерсону 1
Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера "Динамо" 8
Дмитрий Сычев: для меня переход в "Казанку" не был пиар-ходом
Златан Ибрагимович: я — MVP всех MVP 1
Василий Уткин: эпоха Месси и Роналду не обрывается, а плавно заканчивается 1
Дмитрий Сычев: честно – не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста 8
Все новости