— Чем вас так привлекает должность спортивного директора?
— Корочка, которую я получил, дает возможность работать на должности коммерческого директора, спортивного и генерального. Но мне ближе работа "на полях" — игроки, коммуникация. У меня там больше понимания. Да и в футбол тянет: кого-то посмотреть, договориться, переговоры провести.
— Агентскую деятельность как вариант будущей работы не рассматриваете?
— В нашем футболе у агентов создан образ бандитов и рвачей – все для себя, а не для футболистов. Но есть достойные люди, которые делают много хорошего для игроков, в первую думают очередь о них, а не о деньгах. Мне бы все-таки больше хотелось работать в клубе. Хотя… кто знает, как жизнь дальше сложится.
— Ну, если ограничивать себя только "Локомотивом"…
— Сейчас это уже не так. Я понял, что насильно мил не будешь – это раз. Два – хватит тешить себя какими-то надеждами, нужно двигаться дальше. Я и так достаточно просился в клуб, это уже несерьезно. Надоело. У меня останутся приятные и теплые воспоминания о "Локо", но эту историю я уже отпустил. Буду коммуницировать с теми, кто увидит во мне интерес и перспективы для развития. А такие есть, - приводит слова игрока "Чемпионат".
Сычёв: работа в "Локо"? Я и так достаточно просился, насильно мил не будешь
Бывший нападающий московской команда Дмитрий Сычёв прокомментировал своё возможное будущее
Шарифулин Валерий / ТАСС
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