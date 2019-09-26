Старые песни о главном. На российских стадионах снова плюют на зрителей

Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом? #камазспартак pic.twitter.com/zalnPGQb2D — Artem Kalinin (@kalininart) September 25, 2019

ФК «Спартак-Москва» был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КамАЗ» в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры.



Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D – все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча

Почитал ясный комментарий клуба @fcsm_official насчёт выхода болельщиков со стадиона, и понял, почему парни с фанатки «Базеля» хотели разбить мой телефон. Ибо не нужно панику создавать на ровном месте, не разобравшись в ситуации, что произошло в данном случае в исполнении коллег. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) September 26, 2019