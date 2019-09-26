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Старые песни о главном. На российских стадионах снова плюют на зрителей

И на технику безопасности, очевидно, тоже. Фанатов «Спартака» в Набережных Челнах запирали в гостевых загонах на ключ. Зато сами болельщики, по информации МВД, остались довольны.


Скандалы на трибунах и под ними уже давно один из ключевых моментов, сопутствующих российскому футболу. За последние годы стало намного лучше: в основном, по причине замены полиции куда более дружелюбными стюардами. Но прецеденты всё равно возникают.

Во-первых, полиция ушла не совсем – её стало меньше, но якобы безопасность в конечном итоге обеспечивают именно они. Во-вторых, стюарды иногда бывают и похуже представителей власти.

До прошедшей стадии Кубка было две большие неприятные истории в этом сезоне. Первая случилась в Ростове-на-Дону с фанатами «Спартака». Сначала их держали около часа в духоте, а потом в спины болельщикам влетел ОМОН. На всё это смотрели те самые стюарды, среди которых были люди в балаклавах.

Вторая случилась в Петербурге. В перерыве фанаты подрались с ОМОНом. Тут были пострадавшие уже с другой стороны. Естественно, и последствия драки были гораздо серьёзнее – болельщика собирались привлечь к уголовной ответственности.



1/16 финала Кубка России подарила нам не только роскошный гол Савичева, громкий вылет «Локомотива» и уверенность в том, что футбол в Осетии жив. Была ещё очень неприятная история, связанная с московским «Спартаком».

Красно-белые играли в Набережных Челнах против КАМАЗа, выступающего во втором дивизионе, и с трудом победили. Новый шквал критики в адрес Олега Кононова стал не единственным итогом этой победы. Оказалось, что гостевые клетки запирались на ключ.

Понятное дело, что болельщики Народой команды не ангелы. Но произошедшее выглядит диким перебором даже без факта наличия между полем и клеткой решетки около 1,5 метров в высоту и сетки. Ладно неудобства. Но в случае экстренной ситуации, как фанатам покидать трибуны?

«Спартак» на защиту болельщиков вставать не стал:

ФК «Спартак-Москва» был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КамАЗ» в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры.

Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D – все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча

Правда, по всем правилам безопасности делать так нельзя. УЕФА запрещает запирание дверей на стадионах: «Все выходы и ворота на стадионе и все ворота, ведущие со зрительских трибун в игровую зону остаются открытыми, пока зрители находятся на стадионе». И «Спартак» всё равно не видит проблемы?


Правда, зачем её искать, если сами фанаты вроде как не особо расстроились. «РИА Новости» приводят слова пресс-службы МВД Татарстана:

- Было выявлено два факта нарушения общественного порядка. Один из болельщиков хотел пройти на матч в состоянии алкогольного опьянения, другой пытался зажечь файер. Противоправные действия граждан были немедленно пресечены. Болельщики "Спартака" поблагодарили организаторов матча за отличное проведение игры и теплый прием.

Всё всех устраивает, видимо, до первой стрессовой ситуации на стадионе. Правда, кого-то такие объяснения устроили – и подумаешь на правила безопасности.

Правда, официальная позиция РФС другая:

- Мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков является недопустимым, нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников ФК «Спартак», отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали.

Этот случай будет рассмотрен на КДК, и мы надеемся, что ФК «КАМАЗ» и все ответственные будут привлечены к ответственности, - приводит слова пресс-службы РФС "Чемпионат".

Увы, это не единственный неприятный случай из вчерашнего. Телеграм-канал «Мог дома сидеть» опубликовал дикий ролик из Воронежа, где местный «Факел» играл против тульского «Арсенала». Болельщиков хозяев поливают водой. При температуре +6.



Поднялся шум, но в этом случае он оказался лишним. Пожарные службы всего лишь гасили кресла, которые загорелись из мощной пиротехнической поддержки.

- Никакого обливания фанатов ледяной водой после игры не было. Были горящие сиденья, кресла горели достаточно сильно. Пожарные включили небольшую струю, чтобы потушить их, и некоторые болельщики, представив, что это фонтан, решили подбежать и поиграться с водой, - прокомментировал ситуацию генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе (да-да, тот самый) в интервью «Чемпионату».

Хотя бы в этом случае всё оказалось разумно.

Фото: ФК "Спартак"


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Теги: Спартак Факел
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