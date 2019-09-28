Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков в своем твиттере раскритиковал нападающего "Локомотива" Федора Смолова.

Фото: Sport24

"Еще бы против "Зенита" нам засчитали гол… В принципе, можно второе место разыгрывать, а им отдавать первое. И календарь под них выстраивается", — сказал Смолов вчера в перерыве матча с "Зенитом".



"Смолов заговорил… Хвала Хорватия. GQ "спортсмен столетия" вручат? Бездарность есть бездарность", — написал Траньков в твиттере, но позже пост был удален.