Газизов высказался о победе в стыковых матчах

"Главное, остались в РПЛ. Все закончили и все. Надо сделать определенные выводы и больше желательно в такой ситуации не оказываться", - сказал Газизов "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 тольяттинский "Акрон" занял 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а махачкалинское "Динамо" расположилось на 14 строчке. Екатеринбургский "Урал" занял третье место в Первой Лиге, волгоградский "Ротор" - четвертое.
В стыковых матчах екатеринбуржцы уступили махачкалинцам с общим счетом 0:3, в первой встрече уральцы были не согласны с решением арбитра засчитать гол в их ворота. Волгоградцы проиграли тольяттинцам с общим счетом 1:2, во второй встрече главный арбитр отменил взятие ворот "Акрона" из-за фола в атаке.