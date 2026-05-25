Помазун оценил свой сезон в "Спартаке"

"Сложный сезон, потому что в период сборов получил тяжелую травму и пропустил полтора месяца из?за этого, не мог нормально готовиться.Но главный тренер дал шансы в серии пенальти, чтобы я смог себя проявить", - сказал Помазун "Матч ТВ".
Вышедший на замену вместо Александра Максименко вратарь спартаковцев Илья Помазун отразил два удара с точки — в исполнении Хуана Боселли и Кевина Ленини. "Спартак" выиграл по пенальти 4:3 после ничьей 1:1 в основное время встречи.
Илья Помазун до этого выиграл серию пенальти в матче 2-го раунда 1/2 финала Пути регионов Кубка с "Зенитом" (0:0, по пенальти 7:6), также отразив два удара с точки.