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Ризван Уциев: как воспринял желание Рахимова уйти? Давайте без этого

Капитан "Ахмата" прокомментировал поражение от "Сочи" (0:2) в 11-м туре РПЛ и рассказал, как команда может выбраться из подвала турнирной таблицы
Фото: twitter.com/sportexpress
- Начали матч очень плохо. Первые минуты, можно сказать, провалились.

После первого пропущенного гола команда прибавила? Да, мы создавали моменты, но не удалось нам забить.

Пока очень тяжело, надо чуть потерпеть. Преодолеть эту ситуацию вместе. Если после таких неудач команда будет сплоченная, результат придёт. Надеемся на это и на Всевышнего.

- В чём причина такого неудачного выступления "Ахмата" в этом сезоне?

- На этот вопрос тяжело ответить. Многое не получается.

Как воспринял желание Рахимова уйти? Давайте без этого, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Уциев Ахмат Сочи Рахимов
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