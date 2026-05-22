"Оренбург" объявил об уходе трёх исполнителей

Пресс-служба "Оренбурга" сообщила об уходе из команды трёх футболистов, чьи арендные соглашения с клубом истекли.

Фото: ФК "Оренбург"

Речь идёт о защитнике Алексисе Кантеро, полузащитнике Тигране Аванесяне и нападающем Анасе Эль-Махрауи.



В сезоне 2025/2026 Кантеро провёл в составе оренбуржцев 8 матчей без результативных действий. На счету Аванесяна — 4 игры без голов и голевых передач. В активе Эль-Махрауи — 3 матча без забитых мячей и ассистов.



Все футболисты присоединились к "Оренбургу" в зимнее межсезонье: Кантеро перешёл из парагвайской "Олимпии", Аванесян — из тульского "Арсенала", Эль-Махрауи — из грозненского "Ахмата".

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Арсенал Тула