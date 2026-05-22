Наумов предположил, за что будет бороться "Динамо" при Шварце

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился ожиданиями от выступлений московского "Динамо" под руководством Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Сегодня, 22 мая, было объявлено об уходе с поста главного тренера бело-голубых Ролана Гусева и назначении на эту должность Шварца. По мнению Наумова, немец, уже работавший в "Динамо" с 2020 по 2022 год, неплохо показал себя на том отрезке.

"Шварц очень неплохо работал в "Динамо", уже зарекомендовал себя. Состав у команды хороший, он может добавить игре стройности и организованности. Мне работа этого специалиста нравилась.

Думаю, что под его руководством команда в новом сезоне будет бороться за медали", — передаёт слова Наумова "Матч ТВ".

В сезоне 2021/2022 "Динамо" Сандро Шварца заняло 3-е место в Российской Премьер-Лиге, а также дошло до финала Кубка России, где уступило "Спартаку" (1:2).

Сезон 2025/2026 бело-голубые завершили на 7-й строчке РПЛ, в Кубке команда дошла до финала Пути РПЛ, где уступила "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях).

