"Динамо" представило видео с Яшиным в роли супергероя из комиксов

"Динамо" опубликовало видео в честь 90-летия со дня рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.





На видео Яшин предстает в роли супергероя, а об этапах его карьеры рассказывается через комикс-панели с соответствующим стилем отрисовки.



Лев Яшин на протяжении карьеры с 1950 по 1971 год выступал за московское "Динамо". Вместе со сборной СССР выиграл Олимпийские игры 1956 года и золото чемпионата Европы 1960 года во Франции. Он до сих пор остается единственным вратарем в истории, которому удалось стать обладателем премии "Золотой мяч".