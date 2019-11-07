Черчесов готов встретиться с Тедеско

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов встретиться с новым главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско, но пока не знает, когда эта встреча может состояться.Ранее немецкий специалист заявил, что планирует встретиться с тренером российской сборной.— Я не могу сказать. Я всегда рад встречаться с другими тренерами, особенно с теми, которые работают с моими футболистами. По дате не могу ничего сказать, потому что Томас [Цорн], его начальник, знает мой телефон. Как будет возможность.— На сегодняшний день — нет.— Не могу сказать. Должна быть причина для этого.