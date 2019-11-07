Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов встретиться с новым главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско, но пока не знает, когда эта встреча может состояться.
Ранее немецкий специалист заявил, что планирует встретиться с тренером российской сборной.
— Тедеско говорил, что хотел бы с вами встретиться. Когда встреча может состояться?
— Я не могу сказать. Я всегда рад встречаться с другими тренерами, особенно с теми, которые работают с моими футболистами. По дате не могу ничего сказать, потому что Томас [Цорн], его начальник, знает мой телефон. Как будет возможность.
— Нет такого мероприятия в планах, когда все тренеры Премьер-лиги соберутся?
— На сегодняшний день — нет.
— Есть ли такое желание?
— Не могу сказать. Должна быть причина для этого.
Sport24
Черчесов готов встретиться с Тедеско
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»