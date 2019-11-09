Форвард "Зенита" Артём Дзюба в шутливой форме рассказал, что вингер "Валенсии" и его партнёр по сборной России Денис Черышев просился в петербургский клуб.
"Правда ли, что я просился в "Валенсию" через Дениса? Это он просился в "Зенит". Я ему говорю: "Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди". Я через Эсекьеля Гарая попросился. Что, Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому "Реалу" решает. Конечно, слежу за нашими легионерами. Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком", - цитирует Дзюбу РПЛ.
Дзюба: Черышев просился в "Зенит", но я ему сказал, чтобы пылил за бугром
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