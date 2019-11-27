? Владимир Обухов – лучший игрок #РПЛ в ноябре!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 27, 2019
Болельщики проголосовали за Николу Влашича, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Гжегожа Крыховяка. Решающим стал голос экспертов #РПЛ, которые выбрали Владимира Обухова#ИгрокМесяца #Тамбов pic.twitter.com/xtFIW6BC2J
Болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича, а эксперты "Матч Премьер" отдали свои голоса игроку "Локомотива" Гжегожу Крыховяку. Решающим же стал голос экспертов РПЛ, который выбрал Обухова. В ноябре нападающий принял участие в 3 матчах Премьер-лиги, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.