Фанаты ЦСКА поддержали акцию протеста и уйдут с матча с "Краснодаром" в перерыве

Заявление фанатов ЦСКА ? Нам, армейцам, плевать на разборки между движем «спартака» и предавшим их клуб игроком, к счастью, с ЦСКА данного персонажа ничего не связывает. К сожалению, подобное поведение со стороны погнавшихся за длинным рублем футболистов иногда имеет место быть. Стоит, к примеру, вспомнить гнусное предательство четырёх букв наркоманом Ерёменко и нашу реакцию на этот факт. Всё это – далеко не самая приятная, но, все же, часть настоящего фанатизма. Однако, когда в подобные разборки включается третья сторона, так называемый «большой брат» – это беспредел. ? Подобное отношение со стороны вершителей судеб началось не вчера. В преддверии Чемпионата Мира-2018 планомерно велась работа по «закручиванию гаек», а большинством фанатского мира этот процесс воспринимался как очередная попытка напоказ «вылизать» гостеприимством иностранных гостей перед международным сообществом, при этом исключив всех потенциально не вписывающихся в концепцию проведения «футбольного праздника». Но «мундиаль» прошёл, а силовые структуры лишь усилили давление на активных фанатов, применяя все более дерзкие методы репрессий. Так правоохранители, зачастую диктуя свою волю судам, стали активно пользоваться опцией «запрет на посещение спортивных мероприятий», тем самым разлучая фаната на срок от одного до нескольких лет с одним из главных источников его вдохновения – любимым клубом. Чтобы лишить тебя права поддерживать команду, суду достаточно ничем не подтвержденных показаний полицейских, а любые контраргументы обвиняемых гарантируют отнюдь не оправдание, наоборот – больший срок наказания, больший штраф и так далее. ? Мы не понаслышке знаем, что такое репрессии: совсем недавно больше сотни армейцев в Туле были задержаны на сутки и более (а позже – вышли с большими штрафами) только за то, что оказались в компании фанатов по пути на стадион. Эти трудности, которые отнюдь не являлись тайной, мы преодолели самостоятельно, при этом информационная поддержка была минимальной.