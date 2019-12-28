«Спартак» ушёл на перерыв десятым. Поводов для оптимизма на весну пока не слишком много

Конечно, «Спартаку» нужно было увольнять Олега Кононова ещё летом, после заключительного тура прошлого чемпионата, когда москвичи проиграли на выезде «Оренбургу» и лишились прямой путёвки в Лигу Европы. Но Леонид Федун решил дать тренеру ещё один шанс, хотя справился рулевой за полгода только с кубком «Матч Премьер».
Олег Кононов всё-таки ушёл в отставку после поражения от «Оренбурга», только уже осенью, в разгар нового розыгрыша. Ценой ошибки Федуна стал напрочь проваленный сезон: с еврокубками уже ясно, а за Лигу чемпионов пободаться весной будет нереально.
Ну и ничего страшного. Сколько неудачных сезонов было при Федуне? Одним больше, одним меньше. Привыкли.
При всём этом провал Кононова в текущем чемпионате получился совсем не однородным, несмотря на общие игровые сложности – совершенную инертность в атаке и полное отсутствие движения, а также классическую для команд Кононова оборону.
Первые пять туров «Спартак» спасали судейские ошибки и Максименко («Сочи», «Ростов», «Динамо»), поэтому заслуженный результат красно-белые получили только против «Тамбова». Дальше был взлёт – победы (ну ничего себе) над «Туном», «Ахматом», ЦСКА и «Крыльями». Но после него – бесславное крутое пике, закончившееся открытой ненавистью всего «Открытия» в адрес Кононова и его отставкой.
Сам тренер спустя три месяца дал большое интервью, в котором рассказал, что на самом деле не провалился. И уволился не из-за пяти поражений подряд (не считая Кубка), а из-за оскорблений болельщиков. Потому что так обращаться к тренеру – нельзя.
После этих слов стало окончательно ясно, что Кононов за почти целый год так и не понял, где он вообще находится и по каким правилам устроена жизнь вокруг «Спартака». Традиционно ответственный за любую неудачу тренер, работающий в самом токсичном, самом скандальном клубе России обиделся на оскорбления трибун после того, как команда уже несколько месяцев летела в бездну.
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И – опять же – это не вина Кононова, что он со своей интеллигентностью подходит лишь камерным клубам вроде «Краснодара». Не его вина, что у тренера загорелись глаза, когда появилась возможность поработать в самом известном клубе России. Но куда смотрело руководство, приглашавшее его – ведь обо всём этом писал отряд разных журналистов ещё в 2018-м, когда Кононова только собирались назначать. И неужели это не стало очевидно весной?
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Хотелось бы спросить владельца, но ведь он снова найдёт крайних в своём окружении – как будто это не он несёт ответственность.
Виноват не только Кононов. Есть вопросы и к Цорну
Оправдываясь, бывший тренер «Спартака» отмечал кадровую текучку, которая пришлась на лето-осень 2019-го. Это действительно помешало бы любому наставнику, но проблема в другом – европейский и прогрессивный менеджер Цорн привёз в «Спартак» неликвид.
Крала мы ещё как следует не рассмотрели. Игрок отвратительно начал (например, игра на стандартах против «Краснодара» в исполнении чеха – нелепое безумие), но к зиме начал осваиваться и производил уже куда менее гнетущее впечатление. Поэтому на его счёт говорить не станем. Схожая ситуация с Ларссоном – иногда ему удавались достойные матчи.
Но Шюррле (спасибо, что сразу не выкупили), деревянный Понсе, и до этого заигравший только в одной команде за карьеру, и самый дорогой в истории клуба Гус Тил – это нечто. И они пришли на смену делавшим результат Фернандо, Зе Луишу и Луису Адриано.
Забавно, но всё хорошее из того, что происходит в «Спартаке», делается как-то вопреки или просто случайно. Массимо ведь и не должен был становиться главным тренером – просто налажал Аленичев, а промежуточный вариант неожиданно подошёл (спасибо Федуну, что не вырвал Масссимо, поставив условного Тихонова).
Так же было и в этом сезоне. Радовали среди красно-белых в этом сезоне только Умяров, которого начал выпускать Тедеско, и вернувшийся в команду Бакаев. На первого вообще чуть ли целый год не обращали внимания, а Бакаев сделал себя сам в тульской аренде, куда его сбагрила родная команда, которая, как и российская экономика, не способная развить вообще ничего.
Получится ли у Тедеско весной?
Единственное, что успел сделать иностранный тренер за пару месяцев, - организовать оборону. Причём, несмотря на порядок, «Спартак» из-за своих кадров всё равно продолжал пропускать необязательные мячи – Кутепов, например, бросил Луценко в домашней игре против «Арсенала». В противостоянии с Дзюбой в Петербурге защитник вообще решил лечь, а затем ещё и добил мяч в свои ворота.
При этом есть вопросы уже и к Тедеско. Немецкий специалист (в отличие от предыдущего наставника) хотя бы умеет разговаривать с журналистами и оставляет впечатление адекватного человека, при этом пришёл совсем недавно, но такими темпами скоро появятся претензии и к нему. Например, зачем было в последней игре против «Ростова» опускать Крала в центр обороны при задействованном в основе Гапонове и при этом оставлять ещё не окрепшего Умярова в опорной зоне одного? Кононова бы за такое разорвали на стадионе.
Зимой усиления, по словам Цорна, тренер не получит. Значит, ему придётся варить что-то из Кутепова, Понсе и Шюррле. Прямо сейчас царит устойчивое ощущение, что легендарный «спартаковский» борщ из таких компонентов не выйдет.
Но даже с Шюррле в составе «Спартак» не должен быть на десятом месте. У того же Гончаренко ситуация ещё тяжелее, но армейцы с провалами и спадами бредут в группе лидеров, а иногда и притормаживают беспощадный «Зенит» на чужом поле.
В любом случае весной станет получше, потому что ниже только зона вылета. А это перебор даже для «Спартака».
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Фото: ФК "Спартак"
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