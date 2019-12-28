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«Спартак» ушёл на перерыв десятым. Поводов для оптимизма на весну пока не слишком много

Тедеско не сумел разрулить сразу, как это получилось у Массимо после Аленичева. Впрочем, вопросы не только к нему, но и к Цорну
Фото: ФК "Спартак"
Конечно, «Спартаку» нужно было увольнять Олега Кононова ещё летом, после заключительного тура прошлого чемпионата, когда москвичи проиграли на выезде «Оренбургу» и лишились прямой путёвки в Лигу Европы. Но Леонид Федун решил дать тренеру ещё один шанс, хотя справился рулевой за полгода только с кубком «Матч Премьер».

Олег Кононов всё-таки ушёл в отставку после поражения от «Оренбурга», только уже осенью, в разгар нового розыгрыша. Ценой ошибки Федуна стал напрочь проваленный сезон: с еврокубками уже ясно, а за Лигу чемпионов пободаться весной будет нереально.

Ну и ничего страшного. Сколько неудачных сезонов было при Федуне? Одним больше, одним меньше. Привыкли.


При всём этом провал Кононова в текущем чемпионате получился совсем не однородным, несмотря на общие игровые сложности – совершенную инертность в атаке и полное отсутствие движения, а также классическую для команд Кононова оборону.

Первые пять туров «Спартак» спасали судейские ошибки и Максименко («Сочи», «Ростов», «Динамо»), поэтому заслуженный результат красно-белые получили только против «Тамбова». Дальше был взлёт – победы (ну ничего себе) над «Туном», «Ахматом», ЦСКА и «Крыльями». Но после него – бесславное крутое пике, закончившееся открытой ненавистью всего «Открытия» в адрес Кононова и его отставкой.

Сам тренер спустя три месяца дал большое интервью, в котором рассказал, что на самом деле не провалился. И уволился не из-за пяти поражений подряд (не считая Кубка), а из-за оскорблений болельщиков. Потому что так обращаться к тренеру – нельзя.


После этих слов стало окончательно ясно, что Кононов за почти целый год так и не понял, где он вообще находится и по каким правилам устроена жизнь вокруг «Спартака». Традиционно ответственный за любую неудачу тренер, работающий в самом токсичном, самом скандальном клубе России обиделся на оскорбления трибун после того, как команда уже несколько месяцев летела в бездну.

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И – опять же – это не вина Кононова, что он со своей интеллигентностью подходит лишь камерным клубам вроде «Краснодара». Не его вина, что у тренера загорелись глаза, когда появилась возможность поработать в самом известном клубе России. Но куда смотрело руководство, приглашавшее его – ведь обо всём этом писал отряд разных журналистов ещё в 2018-м, когда Кононова только собирались назначать. И неужели это не стало очевидно весной?

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Хотелось бы спросить владельца, но ведь он снова найдёт крайних в своём окружении – как будто это не он несёт ответственность.

Виноват не только Кононов. Есть вопросы и к Цорну

Оправдываясь, бывший тренер «Спартака» отмечал кадровую текучку, которая пришлась на лето-осень 2019-го. Это действительно помешало бы любому наставнику, но проблема в другом – европейский и прогрессивный менеджер Цорн привёз в «Спартак» неликвид.

Крала мы ещё как следует не рассмотрели. Игрок отвратительно начал (например, игра на стандартах против «Краснодара» в исполнении чеха – нелепое безумие), но к зиме начал осваиваться и производил уже куда менее гнетущее впечатление. Поэтому на его счёт говорить не станем. Схожая ситуация с Ларссоном – иногда ему удавались достойные матчи.

Но Шюррле (спасибо, что сразу не выкупили), деревянный Понсе, и до этого заигравший только в одной команде за карьеру, и самый дорогой в истории клуба Гус Тил – это нечто. И они пришли на смену делавшим результат Фернандо, Зе Луишу и Луису Адриано.


Забавно, но всё хорошее из того, что происходит в «Спартаке», делается как-то вопреки или просто случайно. Массимо ведь и не должен был становиться главным тренером – просто налажал Аленичев, а промежуточный вариант неожиданно подошёл (спасибо Федуну, что не вырвал Масссимо, поставив условного Тихонова).

Так же было и в этом сезоне. Радовали среди красно-белых в этом сезоне только Умяров, которого начал выпускать Тедеско, и вернувшийся в команду Бакаев. На первого вообще чуть ли целый год не обращали внимания, а Бакаев сделал себя сам в тульской аренде, куда его сбагрила родная команда, которая, как и российская экономика, не способная развить вообще ничего.

Получится ли у Тедеско весной?

Единственное, что успел сделать иностранный тренер за пару месяцев, - организовать оборону. Причём, несмотря на порядок, «Спартак» из-за своих кадров всё равно продолжал пропускать необязательные мячи – Кутепов, например, бросил Луценко в домашней игре против «Арсенала». В противостоянии с Дзюбой в Петербурге защитник вообще решил лечь, а затем ещё и добил мяч в свои ворота.


При этом есть вопросы уже и к Тедеско. Немецкий специалист (в отличие от предыдущего наставника) хотя бы умеет разговаривать с журналистами и оставляет впечатление адекватного человека, при этом пришёл совсем недавно, но такими темпами скоро появятся претензии и к нему. Например, зачем было в последней игре против «Ростова» опускать Крала в центр обороны при задействованном в основе Гапонове и при этом оставлять ещё не окрепшего Умярова в опорной зоне одного? Кононова бы за такое разорвали на стадионе.

Зимой усиления, по словам Цорна, тренер не получит. Значит, ему придётся варить что-то из Кутепова, Понсе и Шюррле. Прямо сейчас царит устойчивое ощущение, что легендарный «спартаковский» борщ из таких компонентов не выйдет.

Но даже с Шюррле в составе «Спартак» не должен быть на десятом месте. У того же Гончаренко ситуация ещё тяжелее, но армейцы с провалами и спадами бредут в группе лидеров, а иногда и притормаживают беспощадный «Зенит» на чужом поле.

В любом случае весной станет получше, потому что ниже только зона вылета. А это перебор даже для «Спартака».

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев, Spartakworld.ru, Бизнес Online


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Теги: Спартак Тедеско Кутепов Кононов Цорн Федун
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