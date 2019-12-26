Кононов считает, что не провалился в «Спартаке», и возглавил бы его снова. Ещё тренер обвиняет фанатов и неизвестных вредителей

Кононов не пришёл на последнюю пресс-конференцию из-за поведения фанатов. Ушел в отставку из-за того же
Бывший наставник «Спартака» рассказал в интервью «СЭ», что три прошедших с отставки месяца (она состоялась 30-го сентября после поражения от «Оренбурга») он провёл с близкими людьми – в Москве и Курске, откуда специалист родом. Европейские стажировки, поделился Кононов, решил отложить.
На последнюю пресс-конференцию в «Спартаке» Кононов не пришёл. Как объясняет теперь – это был ответный шаг на мат со стороны трибун:
- Атмосфера, которая была на стадионе, на мой взгляд, была неприемлемой. И я решил на это ответить своим шагом. Считаю, что поступил правильно. Тем более что это время я посвятил футболистам. Мы достаточно подробно и хорошо поговорили. Минут 30-40. Было там и руководство клуба — Сергей Михайлов, Томас Цорн. Я объяснил команде, почему решил уйти. Сегодня хочу извиниться перед всеми СМИ, что так произошло. Но так было надо. В моем понимании.
Тренер не считает, что провалился в «Спартаке», и все еще чувствует – красно-белые родная для него команда
- Не хотел ли я уйти в отставку после двух поражений от «Урала» и «Уфы»? Абсолютно нет. В первую очередь меня к ней подтолкнуло то, что творилось на стадионе. Когда такое происходит, футболисты не могут раскрыть себя. Они будут зацикливаться совсем не на футболе. Подобные мысли возникают, когда ты понимаешь: нужно так поступить, чтобы команде и клубу стало легче. Нужно пойти уже без меня, с новыми силами и эмоциями. С новым мышлением, которое даст новый тренер. Хотя не считаю, что свою работу провалил.
У меня не было сомнений, что наконец стабилизируется состав, с каждой неделей совместной подготовки новые игроки быстрее адаптируются к нашему тренировочному процессу, наберут физические кондиции — и вслед за этим спадом пойдет подъем и развитие. Но болельщики ждать этого момента не захотели.
У меня первый раз в карьере было так, что за 10 месяцев команда осталась без 17 человек. Это очень непросто. Когда я пришел, был один состав. Весной — уже другой. В новый сезон мы входили с третьим. А по его ходу появился четвертый. Создать единую команду с единым мышлением в таких обстоятельствах было очень непросто. Не снимаю с себя ответственности за то, что получилось. Но сразу же построить команду, которая будет постоянно побеждать, было сложно.
В отставку ушел не из-за поражений, а из-за того, что услышал в свой адрес? Да.
Смотрел большинство следующих матчей «Спартака». Ловил ли себя на ощущении, что играет родная команда? Конечно. И оно никуда не делось. Из футболистов поддерживаю связь только с Зелимханом Бакаевым. Он приглашал меня на свадьбу к себе домой. К сожалению, я не смог поехать.
Фанаты не помогали «Спартаку», при этом «какие-то вещи происходили не просто так»
- Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило — и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле.
А цель других фанатов — в первую очередь показать себя. У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.
Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед «Сочи», другая — после «Тамбова». Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на «Оренбурге»... У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось.
Если бы нужно было по новой принять решение перейти из «Арсенала» в «Спартак», я бы сделал то же самое.
Глушаков позитивно влиял на команду и имел вес в глаза футболистов
- Почему ставил Глушакова вопреки запросам фанатов? В конфликты, лайки и прочее я не вникал. Глушаков провел очень хороший чемпионский сезон и неплохой, хотя и неоднозначный — бронзовый. Я смотрел, кто мне нужен на тот период — а тогда хватало травм и других проблем. И видел, как он относится к работе. Для меня главное — как игрок работает на тренировке и в игре. Если он приносит пользу, то должен играть. Когда ставил его, руководствовался и этим, и тем, что он — капитан команды, и я видел, что он имеет вес в глазах футболистов. Позитивно влияет на команду. Хотя ему было сложно.
Как он реагировал на травлю? Думаю, переживал. И это чувствовалось. Но Денис находил в себе силы для того, чтобы продолжать играть и приносить пользу команде. До последней игры, которую он за «Спартак» провел. В какой-то момент он получил травму, и я перестал его ставить — с ней ему тяжело было играть.
Кононов заявил, что конфликта с Максименко у него не было
- Мои слова после «Оренбурга» в последнем туре прошлого сезона («Спартак» проиграл и упустил прямую путёвку в Лигу Европы, Кононов сказал, что на результат повлияли вратарские ошибки, прим. ред)? Это еще один пример того, как при желании все можно передернуть и вырвать из контекста. Мне задали провокационный вопрос, в котором уже присутствовало утверждение, что ошибки Максименко повлияли на результат. То есть меня заведомо ставили в то положение, из которого невозможно выйти победителем.
Я сказал, что — да, ошибки были. И если они есть, то влияют на результат у любого игрока, не только у Максименко. Но я не обвинял его в поражении, что мне попытались приписать! И если бы у меня были не очень хорошие взаимоотношения с Максименко, если бы я не рассматривал его всерьез и перекладывал на него ответственность за невыход в групповую стадию Лиги Европы, то он точно не играл бы в следующем сезоне! А он, как вы видите, остался основным вратарем. И в целом ряде матчей выручал «Спартак».
Фразу про атакующий футбол за четыре месяца неправильно истолковали
- Не жалею ли о фразе, что построю атакующий футбол за четыре месяца? Рассказываю, как было дело. Я выступал на конференции детских тренеров, и меня спросили — не применительно к «Спартаку», а вообще — за сколько ставится атакующая комбинационная игра. В ответ я привел цитату Пепа Гвардьолы, который сказал, что первые четыре месяца вообще говорить не о чем, а эти самые четыре — тот срок, когда уже что-то может начинать вырисовываться.
Но только при соблюдении важнейшего условия — одного и того же состава, к тому же приспособленного к такой игре. Вот что главное, о чем никогда не вспоминали люди, которые обвиняли меня в таком обещании, которого я не давал!
***
- В «Спартаке» было очень интересно работать. Я навсегда сохраню благодарность ко многим людям в нем — игрокам, тренерам, руководителям, персоналу команды, работникам базы в Тарасовке и «Открытие Арены», которые мне всегда помогали. Но надо понимать, что вся жизнь не может складываться только из радужных впечатлений, в ней бывает и белое, и черное. Я получил большой опыт, и он со мной останется.
Повторяю: абсолютно не считаю, что у меня что-то кардинально не получилось. Допускаю, что это в моем воображении, а другие видят иное. Потому что люди смотрят на футбол только через призму результата. Я пришел в «Спартак» в очень тяжелое для него во всех аспектах время и сделал ту работу, которую считал необходимой. Сделал, не изменяя себе.
Полное интервью Олега Кононова для «СЭ»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости, "Чемпионат", twitter.com/championat, prosm.club
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Фото: Getty Images
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