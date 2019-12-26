Кононов считает, что не провалился в «Спартаке», и возглавил бы его снова. Ещё тренер обвиняет фанатов и неизвестных вредителей

Бывший главный тренер красно-белых появился в публичном пространстве впервые за почти три месяца и объяснил, по каким причинам у него не сложилось в Народной команде

Фото: Getty Images