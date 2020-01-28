Напомним, на прошлом собрании РПЛ клубы единогласно перевыбрали Сергея Прядкина на пост президента, но РФС не согласился с итогами выборов. Избирательный комитет постановил, что процедуру необходимо повторить из-за нарушений регламента.
Стало известно, что на сегодняшнем собрании РПЛ представители лиги согласились с претензиями РФС. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал произошедшее:
- Я не удивлен, что результаты перевыборов отменили. Это все правильно. Меня удивляет одно — куда смотрели юристы РПЛ и куда смотрело руководство лиги. Они не знают основ взаимодействия между лигой и национальной ассоциацией. Сейчас все поставили на свои места, это совершенно справедливо, - приводит слова Колоскова sport24.
Ранее Вячеслав Колосков делал заявления обратного характера. Вскоре после перевыборов Сергея Прядкина Колосков заявил тому же изданию:
- Я не слышал о том, что переизбрание Прядкина на пост президента РПЛ могут признать нелегитимным. Эта информация больше похожа на фантазию, на какую-то утку. Прядкин находится на своем месте, проявил себя должным образом. Если его переизбирают все клубы, значит, ему доверяют. Как бы кто к нему ни относился, решение о переизбрании надо уважать, - говорил Колосков.
Говоривший, что избрание Прядкина нужно уважать, Колосков: правильно, что результаты выборов РПЛ отменили
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение лиги о повторных выборах президента РПЛ. Но раньше он говорил по-другому.
Фото: odds.ru
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