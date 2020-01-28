Говоривший, что избрание Прядкина нужно уважать, Колосков: правильно, что результаты выборов РПЛ отменили

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение лиги о повторных выборах президента РПЛ. Но раньше он говорил по-другому.

Фото: odds.ru