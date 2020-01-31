Как сообщает официальный сайт армейского клуба, соглашение с 17-летним футболистом рассчитано на 3,5 года. Игрок будет выступать за ЦСКА под 13-м номером.
После оформления визы Никита присоединится к команде на сборах в Кампоаморе.
ЦСКА в нынешнем сезоне чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав в 19 матчах 34 очка.
ЦСКА подписал 17-летнего защитника "Крыльев Советов"
Защитник "Крыльев Советов" Никита Котин стал игроком ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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