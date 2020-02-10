"Кокорин пока не дал согласия тульскому "Арсеналу". Игрок на сборах в Турции приезжал в отель к тулякам в гости. Тула ждет положительного ответа от футболиста, готова на аренду. Зарплата Кокорина может возрасти с 20 тысяч в "Зените" до, как говорят, суммы около 2-2,5 миллионов рублей в месяц
По моей информации, один клуб РПЛ с лета может предложить договор на сумму в 3 млн евро в год, "Зенит" пока не готов к такому решению. Если Кокорин дает положительный ответ, Тула попытается решить вопрос. Как? Ответ можно найти в интервью Артема Дзюбы о тульском периоде карьеры - кого он благодарил за помощь. И тут ресурс может быть посерьезнее, чем у "Локомотива", — сообщает Сергей Егоров.
Ранее руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью заявил: "Кокорина я знаю давно. Все зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему".
Напомним, 28-летний нападающий отказался переходить на правах аренды в "Сочи", за что руководство "Зенита" отправило его в "Зенит-2", где футболист уже успел провести несколько товарищеских матчей.
Форвард заявил, что не собирается никуда уходить, пока "Зенит" не озвучит по нему официальную позицию.
Егоров: Кокорин приезжал в отель "Арсенала" на сборах в Турции
Футбольный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале "Футбольный Биги" сообщил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин встречался с представителями тульского "Арсенала".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»