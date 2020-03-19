Напомним, РПЛ была остановлена из-за пандемии коронавируса в мире.
- Сезон возобновится 10 апреля? Мое мнение: нет. Скорее, ближе к первым числам мая, - цитирует футболиста "Советский спорт".
В нынешнем сезоне 33-летний Хагуш провёл три матча в Премьер-лиге.
Хагуш не верит, что сезон в России возобновится 10 апреля
Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш выразил сомнение, что сезон в чемпионате России возобновится 10 апреля.
Источник: ПФК "Арсенал Тула"
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