"Дорогой друг. Я болею за ЦСКА. Ты можешь вернуться в ЦСКА в ближайшее время? Мы помним тебя и всегда будем рады видеть!" — написал футболисту один из болельщиков "армейцев" под фотографией в его Instagram-профиле.
"Почему нет, всё возможно", — ответил Думбия, добавив несколько улыбающихся смайлов.
Вчера стало известно, что швейцарский "Сьон" расторг контракт с Сейду Думбия по причине того, что игрок не согласился с понижением зарплаты в связи с тяжелой экономической ситуацией, связанной с перерывом в чемпионате Швейцарии из-за распространения коронавируса. Игроку предлагали зарплату в 11 700 евро на время паузы, но он отказался от этого предложения.
Напомним, что Думбия выступал за ЦСКА в период с 2010-го по 2014-й год, а также в 2015-м году, находясь в московском клубе на правах аренды из "Ромы".
В составе ЦСКА Думбия провёл 150 матчей, в которых забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач. С "армейцами" ивуарийский форвард трижды выигрывал чемпионат России, дважды завоевал кубок страны и еще один раз Суперкубок России.
"Почему нет, всё возможно". Думбия - о возможном возвращении в ЦСКА
Сейду Думбия, являющийся в данный момент свободным агентом, ответил на вопрос о своём возможном возвращении в московский ЦСКА.
Фото: инстаграм Сейду Думбия
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