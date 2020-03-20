"Почему нет, всё возможно". Думбия - о возможном возвращении в ЦСКА

Сейду Думбия, являющийся в данный момент свободным агентом, ответил на вопрос о своём возможном возвращении в московский ЦСКА.
Фото: инстаграм Сейду Думбия
"Дорогой друг. Я болею за ЦСКА. Ты можешь вернуться в ЦСКА в ближайшее время? Мы помним тебя и всегда будем рады видеть!" — написал футболисту один из болельщиков "армейцев" под фотографией в его Instagram-профиле.

"Почему нет, всё возможно", — ответил Думбия, добавив несколько улыбающихся смайлов.

Вчера стало известно, что швейцарский "Сьон" расторг контракт с Сейду Думбия по причине того, что игрок не согласился с понижением зарплаты в связи с тяжелой экономической ситуацией, связанной с перерывом в чемпионате Швейцарии из-за распространения коронавируса. Игроку предлагали зарплату в 11 700 евро на время паузы, но он отказался от этого предложения.

Напомним, что Думбия выступал за ЦСКА в период с 2010-го по 2014-й год, а также в 2015-м году, находясь в московском клубе на правах аренды из "Ромы".

В составе ЦСКА Думбия провёл 150 матчей, в которых забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач. С "армейцами" ивуарийский форвард трижды выигрывал чемпионат России, дважды завоевал кубок страны и еще один раз Суперкубок России.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Думбия ЦСКА Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Тут уже не колокольчики звонят, а колокола". Юран - об игроке "Спартака" Шюррле
"Ювентус" и "Наполи" поборются за игрока "Баварии" Толиссо
Нападающий "Вест Бромвича" заболел коронавирусом
Официально: решение о названии чемпионата Европы, который состоится в 2021 году, еще не принято
Филипп: просто шок! "Динамо" и "Боруссия" заплатили за меня 20 миллионов евро 2
Юран: Кокорин вернется в сборную. Он идет по пути Дзюбы 1
Тарасов призвал всех помогать пожилым людям во время пандемии коронавируса 1
Джейдон Санчо - игрок месяца в Бундеслиге 1
"Зенит" запустил "Мой котик челлендж". Первым участником стал Малком (фото) 4
Ари: я сломал барьер. После расизма в адрес Халка и Роберто Карлоса в сборной России появился темнокожий 6
Орлов: "Зениту" помогают "Сочи" и "Спартак", отбирая очки у наших конкурентов 4
Экс-врач "Спартака: в коронавирусе вообще нет ничего страшного 3
"Почему нет, всё возможно". Думбия - о возможном возвращении в ЦСКА 5
Представители "МЮ" начали переговоры по трансферу Лемара из "Атлетико"
УЕФА не будет менять название Евро-2020 2
Луценко - о словах Хеведеса: гостям нашей страны вечно кажется, что русские их обманывают 1
Рами: меня возмутило поведение одного российского журналиста. Он считает, что знает французский, но это не так 4
Луценко: есть ощущение, что в Европе ничего нормального не будет. В отличие от России 8
Источник: "Матч ТВ" купил права на показ чемпионата Белоруссии 5
Ари - о русских девушках: в ночном клубе они сами падают тебе в объятия 8
Крыховяк в пятый раз в этом сезоне признан игроком месяца в "Локомотива"
Источник: если рубль упадет больше, чем на 15%, курс в зарплатах игроков "Спартака" будет зафиксирован 3
Татаев: в Чехии предусмотрен штраф или камера за выход на улицу без маски 4
Источник: в "Ахмате" зафиксировали курс евро до 30 июня
Врач Вартапетов рассказал, сколько понадобится времени игрокам, чтобы набрать форму после карантина
Медведев подчеркнул важность налоговых каникул для "Зенита"
Источник: Смолов не вернётся в Россию на время карантина 1
Аджоев: иностранные игроки "Арсенала" с пониманием отнеслись к фиксированному курсу рубля 1
Чистяков восстановился от травмы, полученной от своего одноклубника в игре с ЦСКА 1
Бистрович: накупил продуктов, чтобы долго не выходить из дома. Дефицита не заметил 1
Все новости