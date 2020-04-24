— Шюррле в "Спартаке" играл на своем уровне последних лет, он так и в Англии последние годы играл. Вот Маркизио помог "Зениту"? Нет. Ну вот и Шюррле не помог "Спартаку". Я не понимаю смысл таких покупок. Давайте тогда в команду Пеле, Марадону звать, вдруг заиграют, — рассказал экс-футболист в эфире телеканала "Матч ТВ".
29-летний Шюррле был арендован "Спартаком" летом прошлого года на год. В составе московского клуба немец провёл 13 матчей, забил гол и отдал две голевые передачи.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения коронавирусом в России — 68 622. 5 568 человек выздоровело, 615 — умерло.
Быстров: Маркизио помог "Зениту"? Нет. Ну вот и Шюррле не помог "Спартаку"
Бывший футболист "Спартака" Владимир Быстров высказался об аренде в московский клуб полузащитника "Боруссии" Андре Шюррле.
Фото: РИА Новости
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