Об этом сообщил директор по развитию РФС Максим Митрофанов.
Среди допущенных клубов ЦСКА, "Локомотив", "Динамо", "Спартак", "Рубин", "Крылья Советов" и "Уфа".
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков.
Семь команд РПЛ получили разрешение на возобновление тренировок
Несколько клубов российской Премьер-лиги получили разрешение от властей на возобновление тренировочного процесса.
Фото: Новости Самары
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