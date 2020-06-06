По его словам, 20-летний футболист способен вырасти в топ-игрока.
"Цена Дивеева? Мы можем говорить о 10, 12, 15 миллионах евро. Это не завышенный ценник. Он играет на высоком уровне, у него сумасшедший данные. Дивеев способен вырасти в игрока топ-уровня", - сказал Еремин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Дивеев выступает за московский клуб с 2019 года, перейдя из "Уфы". В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 19 матчей и сделал одну результативную передачу.
Напомним, РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.
20-летний Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» в 2019 году
Футбольный агент - о Дивееве: он способен вырасти в игрока топ-уровня
Футбольный агент Олег Еремин высказался о защитнике ЦСКА Игоре Дивееве.
Фото: © ПФК ЦСКА
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