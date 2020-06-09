Текущий сезон РПЛ будет доигран. По его итогам две команды должны вылететь в ФНЛ, которая была завершена досрочно.
Однако если занявшие верхние строчки команды первого дивизиона не будут готовы пройти лицензирование для участия в Премьер-лиге (например "Химки", занявшие второе место), то их место займут команды РПЛ, которые заняли места в зоне вылета.
- У меня была идея, что одна команда вылетает, а другая играет стыки. При условии, что ФНЛ встала. А вот если бы и РПЛ не доиграла чемпионат, то в следующем сезоне играли бы уже 18 команд - с добавлением двух клубов из ФНЛ - а в конце чемпионата вылетали бы уже 4 клуба. Но с учетом плотности календаря один сезон мы бы проводили без Кубка России. Но наблюдая за тем, как проходит лицензирование, было бы сложно такое осуществить, - цитирует Прядкина РИА Новости.
В завершившемся сезоне ФНЛ лидером стал волгоградский "Ротор". Скорее всего команда пройдет лицензирование для участия в РПЛ. "Химки" намерены не повышаться в классе.
Сезон Премьер-лиги возобновится 19 июня.
Прядкин объяснил, почему приоритет будет отдан последним командам РПЛ, если лидеры ФНЛ не пройдут лицензирование
Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин объяснил, почему по завершении сезона решено оставить низшие клубы РПЛ, вместо того, чтобы дать право подняться в классе командам ФНЛ.
Фото: РИА Новости
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