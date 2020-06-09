Прядкин объяснил, почему приоритет будет отдан последним командам РПЛ, если лидеры ФНЛ не пройдут лицензирование

Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин объяснил, почему по завершении сезона решено оставить низшие клубы РПЛ, вместо того, чтобы дать право подняться в классе командам ФНЛ.

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