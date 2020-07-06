Фернандеш: Алексей Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш считает, что накаченные мышцы не дают преимуществ в футболе.

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