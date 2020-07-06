Фернандеш: Алексей Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш считает, что накаченные мышцы не дают преимуществ в футболе.
Фото: © ФК "Локомотив"
Фернандеш с 2014 по 2019 года играл в составе "Локомотива".

"У меня не самый большой бицепс в РПЛ. Большой, но точно не самый. Накаченные мышцы не обязательно помогут на поле. Все зависит от индивидуальных качеств. К примеру, Алексей Миранчук. Он не такой мощный, но по фолам, которые на нем часто совершают, видно, что он способен выдерживать эту нагрузку.

Могу сказать, что Алексей мог бы выступать в любом европейском клубе уже сейчас", - сказал Фернандеш в эфире "Матч Премьер".

Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы итальянские и немецкие клубы.


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Теги: Фернандеш Миранчук Ал Локомотив
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