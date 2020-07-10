- Они сделали предложение о выкупе. Вот сейчас ему нужно принять это решение. Он в целом хочет остаться.
Он не без контракта, есть контракт с "Локомотивом". У нас есть предложение от одного русского топ-клуба, от турецкого топ-клуба, есть маленькие сигналы от испанских клубов.
Про цену вроде бы клубы договорились. Но вопрос рассрочки платежей еще острый, - сказал Ткаченко в видео YouTube-канала "Вадим Лукомский".
Также агент российского нападающего отметил, что в Виго Федору нравится. Однако он злится, когда его рано заменяют в матчах, так как не получается продемонстрировать высококачественную игру.
- Злится на себя, - подчеркивает Ткаченко.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Федор Смолов провел за клуб из Виго 14 матчей и забил 2 гола - в ворота мадридского "Реала" и "Барселоны". Ранее сообщалось, что "Сельта" может выкупить российского форварда у "Локомотива" за 6 млн евро плюс 2 млн бонусов. Испанцы продлили аренду россиянина до фактического окончания сезона.
Контракт Смолова с "Локомотивом" рассчитан до 2022 года. Он перешел к "железнодорожникам" из "Краснодара". Также Федор выступал за "Динамо", "Урал", "Анжи", "Фейеноорд".
Ткаченко: "Сельта" сделала предложение о выкупе Смолова. Также есть вариант от русского топ-клуба
Агент нападающего "Сельты" Федора Смолова Герман Ткаченко поделился перспективами игрока в Испании.
Фото: Gettyimages.ru
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