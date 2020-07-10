Ткаченко рассказал о переговорах "Ювентуса" и агента Алексея Миранчука

Агент Герман Ткаченко высказался об интересе "Ювентуса" к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку.
Фото: Getty Images
- Спортивный директор "Ювентуса" Паратичи ради встречи с агентом Миранчука Вадимом приехал на поезде из Турина в Милан и провел четыре часа. Не то, что он перейдет туда, но они вели, рассматривали эту возможность. Недорогой, молодой, интересный, против них хорошо сыграл.

"Милан" был конкретен зимой. Они сделали предложение 3 миллиона евро (за аренду) и выкуп до 17 млн. Но "Локо" не рассматривал, - сказал Ткаченко в видео YouTube-канала "Вадим Лукомский".

Также 8 июля появилась информация, что "Краснодар" планирует подписать футболиста. Отмечалось, что гендиректор "быков" уже встретился с агентом Миранчука, однако представитель Алексея опроверг эту информацию, назвав "вбросом".

Неоднократно сообщалось о том, что "Зенит" хочет подписать Алексея. Наряду с российскими командами к Миранчуку проявлял интерес ряд клубов Италии. Однако никакой официальной информации по этому поводу нет.

В нынешнем сезоне Миранчук забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах за "Локомотив". Его контракт с "железнодорожниками" истекает в 2021 году. "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе после 26 туров 49 очков.


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Теги: Ткаченко Миранчук Ал Локомотив Ювентус Милан Серия А
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