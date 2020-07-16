Высока вероятность, что в случае финиша "Локомотива" ниже второго места в отставку будут отправлены и Кикнадзе, и Николич, и приближенные к гендиректору люди - в частности, скаут Андрей Лосюк, сообщает в своем телеграм-канале "Слава! - новости футбола" шеф-редактора отдела футбола "СЭ" Вячеслав Короткин.
Сообщается, что назначение Николича изначально вызывало вопросы у главы РЖД Олега Белозерова и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова, так что за потерю 20 миллионов евро лигочемпионских призовых поплатится и тренер, и тот, кто привел его в клуб, то есть Кикнадзе.
"Локомотив" пока идет на втором месте и опережает на два очка "Краснодар" и на четыре - ЦСКА. Сегодня команде Марко Николича предстоит дерби с "армейцами", начало - в 20:30 мск.
Источник: Кикнадзе и Николича уволят из "Локомотива", если клуб не займет второе место
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе и главный тренер команды Марко Николич могут в ближайшее время покинуть клуб.
Фото: Евгений Семенов, Sport24
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