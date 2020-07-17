Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у Тедеско

Полиция приступила к расследованию инцидента с участием главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: Матч ТВ
Напомним, когда специалист находился в отеле перед выездным матчем с "Сочи", на его телефон пришло сообщение с просьбой помочь деньгами на срочное лечение родственника. На фотографии был изображен сотрудник клуба, поэтому Доменико, видимо, не заметил подвоха.

После того, как средства были переведены на счет, который указал мошенник, стало известно, что никто из "Спартака" у Тедеско денег не просил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. При этом уточняется, что сам тренер даже не является потерпевшим в этом деле. Специалист не умеет пользоваться приложением своего банка, поэтому попросил денег у своего персонального менеджера, пообещав позднее вернуть.

В нынешнем сезоне РПЛ "Спартаку" осталось провести матч с "Рубином" в Казани. Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.30 по мск.

Источник: Baza


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Теги: Тедеско Спартак
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