В комитете по этике прокомментировали штрафы, выписанные Карпину, Медведеву и Кикнадзе

Заместитель председателя комитета РФС по этике Владимир Пильгуй прокомментировал решение, вынесенное сегодня на заседании.

Фото: РИА Новости