- Принято решение оштрафовать Валерия Карпина на 100 000 рублей, учитывая некорректное высказывание в СМИ, затрагивающее репутацию Российской Премьер-лиги. Также ему вынесено замечание, впредь выбирать выражения, которые не могли бы трактоваться в двояком смысле. Те выражения, которые привел Карпин (цитирование Бышовца), можно отнести к упреку в адрес РПЛ, как в данном случае.
Генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев получил замечание и был оштрафован на 200 000 рублей. Считаем, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер в отношении к кому-либо, тем более - к своим коллегам. Поэтому расценили это как неэтичное поведение, которое заслуживает наказания. Мы не стали принимать более жесткие санкции, учитывая факт извинений Медведева, которые он принес на заседании. Александр признал, что хотел пошутить, но шутка оказалась неудачной. Он раскаивается в этом поступке и не будет в дальнейшем позволять себе такое поведение, которое наносит репетиционный удар прежде всего по "Зениту".
Замечание и самый крупный штраф были вынесены генеральному директору "Локомотива" Василию Кикнадзе. Болельщики – самое главное, что есть в футболе, поэтому этот проступок заслуживает самого строгого наказания. Кроме того, такое поведение могло спровоцировать беспорядки и привести к более тяжелым последствиям, - цитирует Пильгуя телеграм-канал РФС.
В комитете по этике прокомментировали штрафы, выписанные Карпину, Медведеву и Кикнадзе
Заместитель председателя комитета РФС по этике Владимир Пильгуй прокомментировал решение, вынесенное сегодня на заседании.
Фото: РИА Новости
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