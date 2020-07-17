- Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждём интересной игры, - цитирует Семака Матч ТВ.
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 19 июля в Петербурге. Начало запланировано на 18:30 мск.
"Зенит" досрочно стал чемпионом в РПЛ. В активе команды Сергея Семака после 29 туров 69 очков. "Спартак" с 36 баллами идет на 8-м месте в турнирной таблице.
Семак - о полуфинале КР: это кубковый матч, здесь нет фаворитов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, чем опасен "Спартак" в преддверии полуфинального матча Кубка России.
Фото: инстаграм Семака
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