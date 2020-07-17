Руководитель красно-белых после матча "Спартак" - "Ахмат" предложил сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Он был недоволен работой арбитра Алексея Сухова, который после видеоповтора отменил гол красно-белых и пенальти.
- Безусловно, жалобы Федуна на судейство - это попытка сместить внимание. Плачутся обычно слабые от того, что их обижают.
Вот он какой хештег предложил? Судите нас, как "Зенит"? Я ему сказал: "Играйте, как "Зенит", может быть, тогда сможете занять первое место". Почему он такой хештег не предложил? - цитирует Широкова "Радио Зенит".
Напомним, "Зенит" и "Спартак" сыграют в полуфинале Кубка России. Встреча пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге. Начало - в 18.30 по мск.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России. В активе команды Сергея Семака после 29 туров 69 очков. "Спартак" с 36 баллами идет на 8-м месте в турнирной таблице.
Широков: почему Федун не предложил хештег "Играйте, как "Зенит"?
Фото: СЭ
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