Возвращение 33-летнего бразильца в условиях нового лимита на легионеров петербургский клуб считает нецелесообразным. Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 годы. Всего в составе "сине-бело-голубых" он сыграл 148 матчей и забил 76 мячей.
Если сине-бело-голубых покинет форвард Сердар Азмун, то, скорее всего, заменой ему станет Александр Кокорин, который выступает в текущем сезоне за "Сочи" на правах аренды.
Источник: Bobsoccer
Источник: Халк не интересен "Зениту", к команде после аренды присоединится Кокорин
Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк не является предметом интереса "Зенита".
Фото: AFP
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