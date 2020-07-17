- Все игроки, которые перешли из "Уфы" в другие клубы, не играют, по большому счёту. Обляков - исключение. С другой стороны, прибавил ли он в ЦСКА? Мне кажется, нет. Дивеев тоже. Стоцкий был у них звездой, но сейчас сидит в глубочайшем запасе в "Краснодаре", - цитирует Широкова "Радио Зенит".
Полузащитник Иван Обляков перешел в ЦСКА из "Уфы" в 2018 году. Хавбек стал стабильным игроком основы. Он провел за армейцев более 60-ти игр.
Защитник Игорь Дивеев повторил пусть Облякова годом позже. В текущем сезоне он также часто появляется в стартовом составе. За ЦСКА Дивеев провел 25 матчей в текущем сезоне РПЛ.
Полузащитник Дмитрий Стоцкий перешел из "Уфы" в "Краснодар" в 2018 году. За "быков" он провел более 50-ти матчей. В текущем сезоне на счету хавбека 12 игр в чемпионате.
Широков: все игроки, которые перешли из "Уфы" в другие клубы, не играют
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков выразил мнение о покинувших "Уфу" игроках.
Фото: Матч ТВ
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