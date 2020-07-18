- Да, это соответствует истине. Он самый талантливый футболист своего возраста, входит в пятерку лучших футболистов Азии. По экспертной оценке The Guardian, входит в список 60 лучших футболистов в мире в своем возрасте.
Жалолиддинов, на мой взгляд, будет посильнее Жоау Мариу. Уверен, в ближайшие несколько лет этот футболист будет определять игру "Локомотива", - цитирует Белоуса Матч ТВ.
Ранее сообщалось, что "железнодорожники" согласовали трансфер 18-летнего игрока "Бунедкора" за 350 тысяч евро. Соглашение с футболистом будет рассчитано на пять лет.
В текущем сезоне Жасур Жалолиддинов провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
"Локомотив" занимает в турнирной таблице РПЛ 2-е место, имея в активе 54 очка. В последнем туре подопечные Марко Николича сыграют с "Уралом" на выезде.
Агент: Жалолиддинов будет определять игру "Локомотива", он будет посильнее Жоау Мариу
Агент Юрий Белоус подтвердил, что полузащитник "Бунедкора" Жасур Жалолиддинов перейдет в "Локомотив".
Фото: uz.sputniknews.ru
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