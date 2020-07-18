- Никаких ожиданий, кроме как выхода в финал "Зенита", у меня нет. За счет чего "Спартак" может обыграть "Зенит"? Состав у питерцев явно класснее. Каких-то эффективных тактических вещей у красно-белых я тоже не заметил, - цитирует Кафельникова СЭ.
Также экс-спортсмен добавил, что красно-белые могут обыграть петербургский клуб лишь благодаря чуду. Кафельников оценивает шансы на проход "Зенита" в 80 процентов.
Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.30 по мск.
Кафельников: никаких ожиданий, кроме как выхода в финал "Зенита", у меня нет
Теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России с "Зенитом".
Фото: Getty Images
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