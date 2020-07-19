Как сообщает источник, речь идет о восьми игроках. Отмечается, что эти футболисты никак не контактировали с основным составом.
На данный момент на базе команды в Тарасовке проводится дезинфекция.
В телеграм-канале Sport_inside появись имена двух игроков, у которых был выявлен коронавирус: это итальянский вратарь Андреа Романьоли и российский голкипер Александр Алексеев. Также COVID-19 выявлен у массажиста команды.
У ряда футболистов молодежного состава "Спартака" подозрение на коронавирус
У нескольких игроков молодежного состава "Спартака" подозрение на коронавирус.
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