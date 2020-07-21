"Армейцы" предложили 23-летнего хавбека, осенью получившего вызов в сборную России, 3 миллиона евро, но "Уфа" хочет выручить с продажи игрока 4,5 млн, сообщает в своем телеграм-канале "Футбольный Биги" журналист Сергей Егоров.
Еще 3,5 млн евро "Уфа" хочет получить с продажи 19-летнего узбекского полузащитника Остона Урунова. Ранее сообщалось, что к его приобретению близок "Спартак", где сейчас работает бывший гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
Фомин является воспитанником "Краснодара", он перешел в "Уфу" перед началом сезона 2019/20 и забил 6 голов (4 с пенальти) в 27 играх.
Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Фомина в 2 млн евро.
ЦСКА предложил за Фомина 3 млн евро, "Уфа" хочет получить 4,5
ЦСКА сделал предложение "Уфе" по покупке полузащитника команды Даниила Фомина, однако башкирский клуб не устроили предложенные условия.
Фото: ФК "Уфа"
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